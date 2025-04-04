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Dünya

Trump, piyasalardaki "sert düşüşe" rağmen tarifelerin trilyonlarca dolar kazandıracağından emin

ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda "sert düşüşün" beklenebileceğini ancak "karşılıklı tarifelerin" ülkesine trilyonlarca dolar sağlayacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Trump, piyasalardaki "sert düşüşe" rağmen tarifelerin trilyonlarca dolar kazandıracağından emin

Ankara

Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurması dünya gündemine yerleşti.

Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" söyledi.

Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti. Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.

"İyilik isteseydik, hayır derlerdi"

Trump, tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini savunarak, "Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor." dedi.

Tarifeleri açıklamasının ardından ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, "Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çekerek, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" kaydetti.

-Geniş çaplı ticaret savaşı endişesi

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler kamyonetleri, motorları, lityum pilleri ve lastikler ve amortisörler gibi diğer parçaları da etkileyecek.

Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.

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