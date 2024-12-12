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Dünya

Trump: Orta Doğu, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Orta Doğu'daki sorunların daha karmaşık olmasına rağmen daha kolay çözülebileceğini savunarak, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hakan Çopur  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Trump: Orta Doğu, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun

Washington DC

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Orta Doğu'daki sorunların daha karmaşık olmasına rağmen daha kolay çözülebileceğini savunarak, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi ve dış politikada birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce yaptığı ve Gazze'deki "savaşın" sona ermesini istediği yönündeki sözlerini yineleyen Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Orta Doğu'daki diğer gruplar olsun." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Orta Doğu'daki sorunlardan öncelikli tuttuğunu ima eden Trump, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'daki problemlerin çözüleceğini düşünüyorum. Rusya-Ukrayna'dan daha karmaşık ama daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İlk döneminizde, yönetiminiz iki devletli çözüm için kapsamlı bir plan sundu. Hala bu planı destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Barışı sağlamak için ne gerekiyorsa onu destekliyorum. İki devletli çözüm dışında başka fikirler de var ama sadece barışı değil, kalıcı bir barışı sağlamak için ne gerekiyorsa destekliyorum. Her beş yılda bir trajediye yol açan bir sistem devam edemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, "işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme" planına ilişkin soruya Trump, Batı Şeria özelinde cevap vermekten kaçınırken, bölgede iki devletli çözüm ya da başka alternatif çözümler üzerinden "barış" istediğini söylemekle yetindi.

İran'a gözdağı verdi

Öte yandan, Trump, ABD'nin İran'la bir savaşa girip girmeyeceği konusunda ise "Her şey olabilir. Durum çok değişken." yorumunu yaptı.

Amerikalı milyarder ve Trump'ın yakın ekibinde yer alacak Elon Musk'ın İranlılarla kendisi adına görüşüp görüşmediği yönündeki soruya ise Trump, böyle bir görüşmeden haberinin olmadığını, Musk'ın kendisine böyle bir bilgi vermediğini belirtti.

"Hiç kimseye güvenmiyorum"

Trump, daha önce inişli çıkışlı ilişkisi olan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya güvenip güvenmediği şeklindeki soruya ise "Hiç kimseye güvenmiyorum." yanıtını verdi.

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