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Dünya

Trump, orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ın "bombayla vurulmuş gibi" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, orman yangınların sürdüğü California eyaletinin Los Angeles kentine ziyaretinde, orman yangınlarından dolayı kentin "bombayla vurulmuş gibi" göründüğünü belirtti.

Salih Okuroğlu  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Trump, orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ın "bombayla vurulmuş gibi" olduğunu söyledi

Ankara

CBS News'in haberine göre, Trump, başkanlık görevini devralmasının ardından ilk yurt içi ziyaretlerinden birini orman yangınlarının sürdüğü Los Angeles kentine yaptı.

Los Angeles'a gelen Trump'ı, yangınlarla mücadelesini eleştirdiği California Valisi Gavin Newsom karşıladı. Trump, burada yaptığı açıklamada, Newsom'ın kendisini karşılamasını takdir ettiğini söyledi.

Trump, orman yangınlarından zarar gören Los Angeles için "adeta bombayla vurulmuş gibi" nitelendirmesini yaptı ve yangınlarla mücadele için yerel yönetimle çalışmayı planladıklarını bildirdi.

Daha sonra kentin yangından etkilenen bölgelerini ziyaret eden Trump, yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Trump, federal hükümetin, yangınlarla mücadelede yerel liderlerin "yüzde 100 arkasında" olduğunu vurguladı.

Yangınların kentte yol açtığı hasarın ancak bizzat görüldüğünde anlaşılabileceğine dikkati çeken Trump, "Televizyonda çok kötü şeyler gördüm. Bir helikopterle üzerinden uçtuk. Birkaç bölgeye uçtuk ve bu tam bir yıkım." diye konuştu.

Trump, 8 Ocakta yaptığı açıklamada, ABD'nin en güzel bölgelerinden birinin yerle bir olduğunu belirtmiş, Los Angeles'taki yangınların "tamamen Newsom'un suçu olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini" savunmuştu.

Newsom ise 12 Ocak'ta, Trump'ın göreve gelmesinin ardından bölgeye federal afet yardımı sağlamayı reddedebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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