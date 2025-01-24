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Dünya

ABD'de yangınlarda evlerini kaybeden hane sahipleri Los Angeles şehir yönetimine dava açtı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlarda evlerini kaybeden hane sakinleri, yangınla mücadele çabalarını aksatan su sorunları sebebiyle Los Angeles şehir yönetimi ve kentin Su ve Enerji Dairesine dava açtı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
ABD'de yangınlarda evlerini kaybeden hane sahipleri Los Angeles şehir yönetimine dava açtı

Los Angeles

Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesindeki yangında evlerini kaybeden, aralarında Heidi Montag ve Spencer Pratt gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20'den fazla mülk sahibi, zararları sebebiyle mahkemeye başvurdu.

Yangınla mücadele çabalarını aksatan su sorunları sebebiyle Los Angeles şehri ve kentin Su ve Enerji Dairesi (LADWP) dava edildi.

Dava dilekçesinde kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olmasına atıfta bulunuldu.

Dilekçede, yangın musluklarının her biri 1 milyon galon su barındıran 3 tanka bağlı olduğuna ve bunların 12 saat içerisinde tükendiğine vurgu yapıldı.

Yangınlarla mücadelede şehrin ve LADWP'nin başarısız olduğuna işaret edilen dilekçede, zararın karşılanması talep edildi.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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