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Dünya

Trump, ömür boyu hapis cezasından hükümlü "Silk Road"un kurucusu Ulbricht'i affetti

ABD Başkanı Donald Trump, kurduğu "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i affetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Trump, ömür boyu hapis cezasından hükümlü "Silk Road"un kurucusu Ulbricht'i affetti

Ankara

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Ulbricht'in affını imzaladığını duyurdu.

"Tam ve koşulsuz bir af imzalamaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullanan Trump, Ulbricht'in hapis cezasını "gülünç" olarak nitelendirdi.

"Dread Pirate Roberts" takma adıyla 2011'de Silk Road'ı kuran Ulbricht, 2015'te uyuşturucu ve diğer yasa dışı maddeleri internet üzerinden satmak da dahil 7 farklı suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için de af çıkarmıştı.

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