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Dünya

Trump, New York'ta süren Jean Carroll davasında mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı

Trump, "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında sessiz olmaması üzerine hakim tarafından uyarıldı.

Islam Doğru  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Trump, New York'ta süren Jean Carroll davasında mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı

New York

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında sessiz olmaması üzerine hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı.

New York’taki mahkemede görülen davanın ikinci gününde Trump, yine duruşmaya katıldı.

Dün yapılan açılış konuşmalarının ardından bugün davacı E. Jean Carroll’un ifadesi alındığı sırada Trump, avukatları ile yüksek sesle konuşmaktan dolayı Yargıç Lewis Kaplan tarafından “sesini kontrol altına alması” konusunda uyarıldı.

Ancak Carroll’un avukatı Shawn Crowley, müvekkilinin ifadesi sürerken Trump’ın avukatlarına yüksek sesle “Bu dava bir cadı avı”, “Bu gerçekten dolandırıcılık” şeklinde yorum yapmaya devam ettiği şikayeti üzerine Yargıç Kaplan, Trump’ı salondan çıkarmakla tehdit etti.

Kaplan, “Trump’ın burada bulunma hakkı var, ancak rahatsızlık vermeye devam ederse bu haktan vazgeçilebilir. Sayın Trump, eğer mahkeme kararlarını dikkate almamaya devam ederseniz, umarım size duruşmadan çıkarmayı düşünmek zorunda kalmam.” dedi.

Trump’ın yanıt olarak ellerini havayı kaldırması üzerine yargıç Kaplan, "Muhtemelen bunu yapmam için istekli olduğunuzu anlıyorum" deyince Trump’ın da "Çok isterim" dediği duyuldu.

Yargıç, “İstediğini biliyorum. Görünüşe göre bu durumda kendini kontrol edemiyorsun." sözlerine Trump, bu defa da “Sen de” şeklinde karşılık verdi.

Yargıç, Carroll’un ifadesine öğleden sonraki oturumda devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

Carroll, sabahki ifadesinde Trump’ın yalan ve iftiralarla itibarına büyük zarar verdiğini belirterek, ayrıca dava açması nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve can güvenliği konusunda endişeli olduğunu savundu.

- "Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında mayıs ayında iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül’de yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

Dün başlayan davada jüri bu defa sadece Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

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