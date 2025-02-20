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Dünya

Trump, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin kendisine destek veren açıklamasını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın "Başkanın Ukrayna konusundaki içgüdüleri kesinlikle doğru. Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü." açıklamasını paylaştı.

Emirhan Demir  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Trump, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin kendisine destek veren açıklamasını paylaştı

Ankara

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elon Musk: Başkanın Ukrayna konusundaki içgüdüleri kesinlikle doğru. Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü."

Musk, Zelenskiy'nin eski dergi pozlarını eleştirdi

Öte yandan Musk, X'ten yaptığı paylaşımda Zelenskiy'nin, Temmuz 2022'de eşi ile birlikte "Vogue" dergisi için çektirdiği fotoğrafını eleştirdi.

Musk, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken çekilen fotoğrafa, "O bunu yaparken çocuklar savaş cephelerinde ölüyordu." notunu düştü.

Trump, dün Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili paylaşımında, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

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