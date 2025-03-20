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Dünya

Trump: Kısa süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Hakan Çopur  | 20.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Trump: Kısa süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı

Bu arada ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ABD kamuoyu açısından tarihi bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz." dedi.

ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

"ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini belirtmişti.

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