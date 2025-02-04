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Beyaz Saray yakınlarında toplanan Amerikalılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD‘yi ziyaretini protesto ediyor
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Dünya

Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek kararnameye imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Hakan Çopur  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek kararnameye imza attı

Washington

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

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