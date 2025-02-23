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Dünya

Trump ile Trudeau, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır meselelerini ele aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uyuşturucu kaçakçılığı ve iki ülke arasındaki sınır meselelerini görüştü.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Trump ile Trudeau, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır meselelerini ele aldı

Ankara

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Trump ile Trudeau, telefonda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele alan ikili, ABD-Kanada sınırındaki fentanil kaçakçılığını sonlandırmak için yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdi.

Önlemler sayesinde sınırdan uyuşturucu akışının azaldığı bildirildi.

Kanada'nın fentanille mücadelesi

Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.

Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atamıştı.

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