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Dünya

Trump, ikinci döneminin 100. gününde göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin 100. gününde göçmenlik ve güvenlik alanında üç yeni başkanlık kararnamesi imzaladı.

Nuri Aydın  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Trump, ikinci döneminin 100. gününde göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı

İstanbul

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump’ın imzaladığı ilk kararname, federal göçmenlik yasalarına uymadığı değerlendirilen eyalet ve yerel yönetimlerin listesinin yayımlanmasını öngörüyor.

Kararnamede, "sığınak şehirler" olarak belirtilen eyaletler ve kentlerin listelerinin hazırlanması istenirken, "bu ihlallerin sona erdirilmesi ve söz konusu idari birimlerin ABD yasalarına uyumunun sağlanması için gerekli tüm yasal önlemlerin ve yaptırımların uygulanacağı" belirtildi.

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Polis memurlarına hukuki koruma mekanizması

Trump'ın ikinci kararnamesi de kolluk kuvvetleri mensuplarına, görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları hukuki sorunlara karşı koruma sağlanmasını içeriyor.

Kararname uyarınca, görev başında yasa uygularken haksız yere mali yükümlülük altına giren polis memurlarına hukuki destek sağlanacak bir mekanizmanın oluşturulması için gerekli adımlar atılacak.

Kamyon şoförlerine İngilizce yeterlilik şartı

Trump’ın imzaladığı üçüncü kararname ise ABD’de ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiriyor.

Kararnamede, İngilizce yeterliliğinin "profesyonel sürücüler için pazarlık edilemez bir güvenlik şartı” olduğu vurgulandı.

Trump yönetiminin bu yeni adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

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