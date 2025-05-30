Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,290.59
ETH/USDT
2,569.40
BTC/USDT
104,474.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

Hakan Çopur  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi

Washington

ABD Yüksek Mahkemesi, verdiği kararla, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle ilgili politikasına önemli bir alan açtı.

Mahkeme, daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüsünün Trump yönetimi tarafından iptal edebileceğine karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davada karar
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nda açılış oturumu düzenlendi
Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

ABD yönetimi, 3,7 milyar dolarlık kaynak ayrılan temiz enerji projelerini sonlandırdı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Güçlerimiz (DEAŞ'la mücadele) görevin yüzde 99'unu tamamladı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Güçlerimiz (DEAŞ'la mücadele) görevin yüzde 99'unu tamamladı
Dünya Ticaret Örgütünün eski Genel Direktörü Azevedo: ABD ile Çin arasındaki ayrışmanın etkileri küresel olacak

Dünya Ticaret Örgütünün eski Genel Direktörü Azevedo: ABD ile Çin arasındaki ayrışmanın etkileri küresel olacak
AB, ABD ile tarife anlaşması için çabalıyor

AB, ABD ile tarife anlaşması için çabalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet