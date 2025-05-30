ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.
Washington
ABD Yüksek Mahkemesi, verdiği kararla, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle ilgili politikasına önemli bir alan açtı.
Mahkeme, daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüsünün Trump yönetimi tarafından iptal edebileceğine karar verdi.
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ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.
2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.