Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da "oldukça kaba" muamele gördüğünü söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Ukrayna'ya yaptığı ziyarette "oldukça kaba" muamele gördüğünü bildirdi
Ankara
CNN'in haberine göre Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bessent'in Ukrayna ziyaretine değinen Trump, "Scott Bessent aslında oraya gitti ve oldukça kaba bir muamele gördü, çünkü ona 'hayır' dediler ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy uyuyordu ve onunla görüşmek için müsait değildi." ifadelerini kullandı.
Trump, Bessent'in saatlerce "tehlikeli" bir tren yolculuğu yaptığını belirterek, "Oraya bir belge imzalatmak için gitti, eli boş döndü. Belgeyi imzalamadılar." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.