Dolar
18.97
Euro
20.22
Altın
1,861.22
ETH/USDT
1,404.60
BTC/USDT
19,905.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

Eski ABD Başkanı Trump'ın 2016 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı ödediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında New York savcılığına ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

İslam Doğru  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

New York

Donald Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, AP'ye yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcılığının, müvekkilini, söz konusu soruşturma için büyük jüri önünde gelecek hafta ifade vermeye çağırdığını doğruladı.

Tacopina, bunun emsali olmayan saçma bir soruşturma olduğunu savunarak, "Bu, adalet sistemini ona karşı silah haline getirmelerinin başka bir örneği ve bu hiç de adil değil." ifadesini paylaştı.

Savcıların soruşturmasını "olmayan bir şey hakkında gürültü çıkarmak" şeklinde değerlendiren Tacopina, davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü.

Trump da söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından "yozlaşmış, ahlaksız ve silah haline getirilmiş adalet sistemi" şeklinde nitelemeler kullanarak, "Kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım." ifadesini paylaşmıştı.

2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Trump, soruşturmayı, "Cumhuriyetçi Parti'de açık ara önde gelen adayı devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" şeklinde eleştirmişti.

Sus payı ödemesi olayı

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishanesine gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "susma payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık
Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Benzer haberler

Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını çözmesinin bir günden fazla sürmeyeceğini iddia etti

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını çözmesinin bir günden fazla sürmeyeceğini iddia etti
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın davalara karşı "dokunulmazlık" iddiasına olumlu bakmadı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın davalara karşı "dokunulmazlık" iddiasına olumlu bakmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet