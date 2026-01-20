Dolar
Dünya

Trump, Grönland'ı "2026'da kurulan bir ABD toprağı" gibi gösteren görsel paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland topraklarının "2026'da kurulan ABD toprağı" olarak tasvir eden bir görsel paylaştı.

Yasin Yorgancı  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Trump, Grönland'ı "2026'da kurulan bir ABD toprağı" gibi gösteren görsel paylaştı

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından içerisinde kendisinin, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu bir görsele yer verdi.

Üzerinde "Grönland. ABD toprakları. 2026'da kuruldu" şeklinde tabelanın olduğu bir toprak parçasının bulunduğu görselde, Trump'ın, elinde bir ABD bayrağı ile ayakta durduğu görülüyor.

Görselde, Trump'ın arkasında Vance ve Rubio duruyor.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

