Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,277.90
BTC/USDT
94,546.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak'ta enerji geliştirme, sınır güvenliği, sınır dışı etme ve ülkenin diğer öncelikli konuları kapsamında 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlanıyor.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

Ankara

Trump, Capitol Hill'de düzenlenen özel toplantıda, Cumhuriyetçi senatörlere, göreve başlayacağı gün sınır güvenliği ve sağlık, eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını ifade etti.

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, oluşturulması planlanan başkanlık kararnamelerinin değerlendirildiği özel toplantıda, senatörlere sınır güvenliği ve göç politikalarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi
Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul merkezli 10 ildeki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor

Almanya'nın ABD'ye dış ticaret fazlası rekor seviyeye ulaştı

Los Angeles'taki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 11'e çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz
Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı

Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı
Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"

Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet