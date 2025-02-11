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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump, Gazze'yi "ABD'nin yetkisi altına" alacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, Gazze'yi "ABD'nin yetkisi altına" alacaklarını kaydederek, "Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız." dedi.

Hakan Çopur  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Trump, Gazze'yi "ABD'nin yetkisi altına" alacaklarını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına Gazze'yi değerlendirdi.

Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını hatırlatan Trump, Gazze'nin yaşanabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.


ABD'nin Gazze'yi satın alıp almayacağına ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, "Orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Eninde sonunda Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Gazze'yi ne şekilde elinde tutacağına yönelik soruya ise "ABD'nin yetkisi altında olacak." diye yanıt verdi.

Kral Abdullah temkinli konuştu

Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah, Trump'ın Gazze açıklamaları karşısında temkinli ifadeler kullanırken net değerlendirmeler yapmaktan kaçındı.

Kral Abdullah, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim." değerlendirmesini yaptı.


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