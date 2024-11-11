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Dünya

Trump, eski göç idaresi yöneticisi Homan'ın sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurdu

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağını açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Trump, eski göç idaresi yöneticisi Homan'ın sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurdu

Ankara

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Eski ICE Direktörü ve sınır kontrolü konusunda kararlı Tom Homan'ın Trump yönetimine katılarak ülkemizin sınırlarından sorumlu olacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

"Sınır çarı" olarak tanımladığı Homan'ın kontrol alanlarının "güney ve kuzey sınırı ile tüm deniz ve havacılık güvenliğini" kapsayacağını belirten Trump, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinden de sorumlu olacağını bildirdi.

Ekim ayı sonunda CBS News kanalının "60 Minutes" programına mülakat veren Homan, Trump'ın yasa dışı göçmenleri aileleriyle toplu sınır dışı etme planlarına katıldığını belirterek, "Aileler, birlikte sınır dışı edilebilir." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanan Trump, seçim kampanyası boyunca Joe Biden yönetimine "düzensiz göçmen akını" konusunda yüklenmişti.

"Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi." ifadesini kullanan Trump, yaptığı mitinglerde sık sık düzensiz göçmenler konusunda sert önemler alacağının mesajını vermişti.

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