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Dünya

Trump, Elon Musk'ın "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet kurumlarının denetlenmesinde önemli rol oynayan kıdemli danışmanı Elon Musk'ın, kendi işleriyle devlet işleri arasında bir "çıkar çakışması" olması halinde o işlere dahil olmayacağını açıkladı.

Hakan Çopur  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Trump, Elon Musk'ın "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacağını söyledi

Washington DC

ABD Başkanı Trump, Amerikalı milyarder iş adamı ve kıdemli danışmanı Musk ile Fox News kanalında yayınlanan ortak bir röportaja katıldı.

Trump, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi, gereksiz masrafların ortadan kaldırılması ve kurumlar üzerindeki harcama yüklerinin azaltılması konularında çok iyi bir iş çıkardığını kaydetti.

Musk'ın çok zeki ve yaratıcı düşünen bir isim olduğunu anlatan Trump, bu sebeple Musk ile çalıştığını ve şu ana dek federal kurumlarla ilgili yapılan işlerden memnun olduğunu vurguladı.

Trump, kendisine ait birçok şirket bulunan ve federal kurumlardan birçok ihale almış bulunan Musk'ın kendi işleriyle devletin işlerinin çakışması durumunda nasıl davranacağına ilişkin soruya, "O zaman bunlara dahil olmayacak. Kendisi de zaten böyle bir şey istemez." diye yanıt verdi.

Musk da bu konularda dikkatli olmaya çalıştığını ifade ederek, "Ben Başkan'dan hiçbir şey istemedim. Eğer öyle bir durum (çıkar çakışması) olursa kendimi (o işlerden) geri çekerim." değerlendirmesini yaptı.

Musk'tan "çok iyi bir insan" ve "çok iyi bir vatansever" diye bahseden Trump, Musk'ın Tesla şirketinin olumsuz etkilenebileceği "elektrikli araç sübvansiyonlarını" düşürme kararına rağmen Amerikalı milyarderin bundan hiç şikayetçi olmadığını ve "bir yolunu bulacağını" söyledi.

Amerikan kamuoyunda Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Musk'ın federal kurumlarla iş yaparken aynı zamanda federal kurumlar üzerinde denetleme görevi yürütmesinin zaman zaman çıkar çakışması yaratabileceği tartışması devam ediyor.

Trump, daha önceki bazı açıklamalarında da böyle bir durumda Musk'ın söz konusu işlere dahil olmayacağını ifade etmiş, Musk da Trump'ın bu sözlerini teyit etmişti.

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