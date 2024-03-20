Trump dönemi yetkililerinden Navarro, Kongre baskını dolayısıyla cezaevine girdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.
Washington
Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Navarro, Kongre ile işbirliği yapmaması nedeniyle aldığı 4 aylık cezayı çekmek üzere Miami'deki hapishaneye teslim oldu.
Navarro, cezaevine girmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddettiğini vurguladı.
4 aylık cezasını çekmek üzere hapishaneye giren Navarro, Kongre baskını dolayısıyla Trump dönemi yetkililerinden cezaevine giren ilk isim olarak kayıtlara geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.