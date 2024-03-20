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Dünya

Trump dönemi yetkililerinden Navarro, Kongre baskını dolayısıyla cezaevine girdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.

Hakan Çopur  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Trump dönemi yetkililerinden Navarro, Kongre baskını dolayısıyla cezaevine girdi Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

Washington

Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Navarro, Kongre ile işbirliği yapmaması nedeniyle aldığı 4 aylık cezayı çekmek üzere Miami'deki hapishaneye teslim oldu.

Navarro, cezaevine girmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddettiğini vurguladı.

4 aylık cezasını çekmek üzere hapishaneye giren Navarro, Kongre baskını dolayısıyla Trump dönemi yetkililerinden cezaevine giren ilk isim olarak kayıtlara geçti.

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