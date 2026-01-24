Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Washington

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi, savunma önceliklerinde değişime işaret etti

Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinden endişeli

NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinden endişeli
ABD-Kanada geriliminin tırmanmasıyla ABD ordusundaki Kanadalı askerlerin rolü sorgulanıyor

ABD-Kanada geriliminin tırmanmasıyla ABD ordusundaki Kanadalı askerlerin rolü sorgulanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet