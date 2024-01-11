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Dünya

Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ın Çin ile Rusya karşısında zayıf kaldığını ve bu dönemde kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşı ile Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının olmayacağını savundu.

Hakan Çopur  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı

Washington

Cumhuriyetçilerin 5 Kasım seçimlerindeki en güçlü başkanlık adayı Trump, 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan canlı yayına katıldı.

Cumhuriyetçi Partideki diğer rakipleri olan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih eden Trump, iç ve dış politikayla ilgili çok sayıda konuya temas etti.

Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri süren Trump, "Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı." şeklinde konuştu.

Trump, Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin "zayıf liderlik" gösterdiğini savundu.

Öte yandan iç politikayla ilgili değerlendirmeler de yapan Trump, ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.

New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.

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