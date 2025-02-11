Trump, Avustralya'yı çelik ve alüminyum ithalatına getirilen tarifeden muaf tutmayı değerlendirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'nın, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen gümrük vergisinden muaf tutulmasını değerlendireceğini söyledi.
Ankara
Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefonda görüşmesinin ardından Oval Ofis'te, yeni açıklanan gümrük vergisine ilişkin konuştu.
Avustralya ile ticaret fazlasına sahip olduklarını dile getiren Trump, bu nedenle Avustralya'yı gümrük vergisinden muaf tutmayı değerlendireceğini ifade etti.
Trump, görüşmede, bu fikrini Albanese'e de ilettiğini aktardı.
Albanese ise başkent Canberra'da yaptığı açıklamada, kamuoyuna açıklanacak kararlar konusunda Trump ile anlaştıklarını belirtti.
Görüşmenin yapıcı geçtiğini kaydeden Albanese, Trump'ın her iki ülkenin çıkarını da göz önünde bulundurmayı kabul ettiğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.
Tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.