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Dünya

Trump, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) bütçe ve personelini azaltma kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi talimatı verdi.

Hakan Çopur  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Trump, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) bütçe ve personelini azaltma kararı aldı

Washington

ABD Başkanı Trump'ın ABD Küresel Medya Ajansı'na kıdemli danışman olarak atadığı Kari Lake, Sosyal medya platformu X hesabından, VOA ile ilgili bir açıklama yaptı.

Lake, Trump'ın bugün sabah imzaladığı bir kararname ile aralarında VOA'nın da olduğu ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçesiyle personel sayısının azaltılacağını belirtti.

Söz konusu karar, cuma gecesi, Kongre'nin son finansman tasarısını kabul etmesinden kısa bir süre sonra Trump tarafından alındı.

Kararda, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer aldı.

Buna göre ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtildi.

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