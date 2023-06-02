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Dünya

Trump, açık oturumda gizli belgelerle ilgili 'her şeyi doğru' yaptığını savundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrıldıktan sonra yanında götürdüğü iddia edilen gizli belgelerle ilgili her şeyi doğru yaptığını savundu.

Islam Doğru  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Trump, açık oturumda gizli belgelerle ilgili 'her şeyi doğru' yaptığını savundu

New York

Trump, sunucu Sean Hannity’nin moderatörlüğünde Fox News televizyonu tarafından Iowa’da düzenlenen açık oturumda konuştu.

Salondaki seyircilerin tezahüratları arasında sahnede yerini alan Trump, başkanlıktan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair dün ses kaydının ele geçirilmesiyle ilgili açıklama hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

Trump, “O konuda hiç bir fikrim yok. Bütün bildiğim, Başkanlık Kayıtları Yasası’na yüzde 100 uydum ve her şeyi doğru yaptım. Başkan olarak belgeleri tasnifleme hakkım var.” ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden’ın ofisinde de gizli belgeler bulunduğunu hatırlatan Trump, kimsenin Biden’ın Washington’daki ofisinde bulunan 7 veya 8 kutu belge hakkında konuşmadığını savundu.

ABD’de savcılık, Trump’ın görevden ayrılmadan önce İran’a olası saldırı planıyla ilgili Pentagon’a ait gizli belgeyi de beraberinde götürdüğünü söylediği bir ses kaydının dün ele geçirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın, elinde bulunan belgelerdeki bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediğini fakat görevden ayrıldıktan sonra belgelerdeki gizliliği kaldırma yetkisi konusunda sınırlamaların olduğunu bildiğini ifade ettiği kaydedilmişti.

Kayıtların, Trump’ın Mar-a Lago malikanesinde tuttuğu gizli belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith’e teslim edildiği bildirilmişti.

“İlk günden itibaren kuşatma altındaydım"

Trump, açık oturumda, 2024 Başkanlık seçimleri hakkında Cumhuriyetçi parti içindeki adaylardan en büyük rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’i de eleştirerek, DeSantis’in “Çok kötü günler” geçirdiğini ve ön seçimlerden üçüncü veya dördüncü çıkacağı tahmininde bulundu.

Rakipleri hakkında sert söylemlerini yumuşatması ve davranışlarını değiştirmesi konusundaki bir yorum üzerine Trump, “Tamam, hazır mısın? Eşi benzeri görülmemiş bir seçim kazandım. İlk günden itibaren kuşatma altındaydım. Eğer karşı koymasaydım burada olmazdım." diye cevap verdi.

Trump, Biden’in dün katıldığı Hava Kuvvetleri Akademisi’nin mezuniyet töreninde ayağının takılarak düşmesi ile ilgili de, “Umarım, bir tarafı incinmemiştir. Doğrusu, onun hakkında isterseniz konuşabilirsiniz ama bence şaka yapılmamalı.” şeklinde ifadeler kullandı.

Dış politika konusunda da, Ukrayna’daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini öne süren Trump, Hannity’nin bunu nasıl yapacağı sorusuna da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi tanıdığını söylemekle yetindi.

Ukrayna’daki zayiatın belirtilen rakamların çok üstünde olduğunu da savunan Trump, ayrıca nükleer silahların arındırılması üzerine Putin ile de uzlaşmaya vardığını iddia etti.

Trump, Hannity’nin soruları ile birlikte açık oturumda enerji bağımsızlığı, stratejik rezervler, ülkedeki petrol fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

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