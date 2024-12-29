Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,384.70
BTC/USDT
95,103.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini kamuoyuyla paylaştı.

Mücahit Oktay  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu

New York

New York Post'a konuşan Trump, Space X'in sahibi Elon Musk'ın, X platformunda, H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunduğu açıklamalarının ardından, ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine olanak sağlayan H1-B vize programına desteğini ilan etti.

Trump, "Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program." ifadelerini kullandı.

İlk başkanlık döneminde, yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren ve söz konusu programı eleştiren Trump, son açıklamasıyla Cumhuriyetçi tabanı ikiye bölen bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Trump daha önce de ABD’de yüksek öğrenim gören öğrencilere Green Card sözü vermişti.

Cumhuriyetçi taban göçmenlere çalışma vizesi verilmesi konusunda bölündü

ABD'de vasıflı göçmenlere H1-B vizesi verilmesi konusunda, Donald Trump'a seçim sürecinde yüz milyonlarca dolar harcama yaparak destek veren iş adamı Elon Musk ile Cumhuriyetçi Parti'nin diğer kurmayları arasındaki görüş ayrılığı son zamanlarda iyice belirginleşti.

Elon Musk bu hafta X'teki açıklamalarında, ABD'deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki açığı "yerli yeteneklerle" doldurulamadığını belirtmiş ve kendisinin de aynı vize programı sayesinde bugün ABD'de istihdam sağlayan büyük şirketlere sahip olabildiğini vurgulamıştı.

Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, cuma günü bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H-1B programını destekledikleri için "büyük teknoloji oligarklarını" eleştirmiş ve göçü, "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump da seçim konuşmalarında sık sık, ABD'deki yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, Amerikan vatandaşlarına daha fazla iş imkanı sağlamak için gümrük vergilerini artırma ve göçü ciddi şekilde kısıtlama sözü vermişti.

H-1B, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık bir süre için verilen ve sahibine bu sürenin sonunda yeşil karta başvurma yolunu açan bir çalışma vizesi türüdür.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bakan Tekin ile Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'na konuk oldu
Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemli
Bakan Göktaş: Hiçbir karar Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti

Benzer haberler

Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu

Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu

Rusya: İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine terör saldırıları organize etmeyi planlıyor

Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a yanıt: Panama kanalı tartışmaya kapalı

Beyaz Saray, Çinli hackerların bir Amerikan telekom firmasını daha hedef aldığını açıkladı

Beyaz Saray, Çinli hackerların bir Amerikan telekom firmasını daha hedef aldığını açıkladı
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu
ABD'de evsizlerin oranı 2024'te yüzde 18 arttı

ABD'de evsizlerin oranı 2024'te yüzde 18 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet