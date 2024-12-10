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Dünya

Trump, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara "hızlandırılmış" izin verileceğini belirtti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Trump, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara "hızlandırılmış" izin verileceğini belirtti

New York

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan, ABD'ye yatırım yapacaklara sağlanacak kolaylıklara yönelik paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında daha fazla detaya yer vermeyen Trump, seçim kampanyasında şirketlere vergi indirimi ve teşvikler sağlamanın yanı sıra, ülkede yatırım yapacaklar için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulunmuştu.

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