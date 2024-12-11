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Dünya

Trump, ABD'nin Atina ve Meksika Büyükelçisi adaylarını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle'u ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, Ron Johnson'ı ABD'nin Meksika Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Trump, ABD'nin Atina ve Meksika Büyükelçisi adaylarını açıkladı

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Trump Jr'ın nişanlısı Guilfoyle'ı ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı olarak seçtiğini duyurdu.

Guilfoyle'ın "Yunanistan'la güçlü ikili ilişkiler geliştirmek ve savunma işbirliğinden ticaret ve ekonomik yeniliğe kadar birçok alandaki Amerikan çıkarlarını ilerletmek" konusunda "mükemmel" bir aday olduğunu belirten Trump, "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik." ifadelerini kullandı.

Trump’ın 2020'deki seçim kampanyasında bağış toplama faaliyetlerini yöneterek Cumhuriyetçi Parti içinde etkisini artıran Guilfoyle, aynı yıl Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlanmıştı.

Eski bir savcı olan Guilfoyle, savcılık kariyerinin yanı sıra uzun yıllar sunuculuk yapmıştı.

Ron Johnson Meksika Büyükelçiliğine aday

Trump, yaptığı bir başka paylaşımda, Ron Johnson'ı ABD'nin Meksika Büyükelçiliğine aday olarak seçtiğini duyurdu.

Eski ABD ordusu gazisi Johnson, aynı zamanda Merkezi İstihbarat Teşkilatında da (CIA) çalışmıştı.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Andrew Ferguson FTC başkanlığına aday

Trump, ayrıca FTC’nin mevcut beş komisyon üyesinden biri olan Ferguson'u komisyon başkanlığı için aday olarak seçtiğini bildirdi.

Ferguson'un büyük teknoloji şirketlerinin sansürüne karşı durma ve ifade özgürlüğünü koruma konusunda kendini kanıtladığını ifade eden Trump, Andrew için "En ABD yanlısı ve yenilikçi FTC Başkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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