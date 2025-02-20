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Dünya

Trump, ABD-Kanada hokey karşılaşması öncesinde "51. eyalet" mesajını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımladı.

Hakan Çopur  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Trump, ABD-Kanada hokey karşılaşması öncesinde "51. eyalet" mesajını yineledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kanada için kullandığı "51. eyalet" mesajını bir kez daha yineledi.

Trump, yerel saatle bu akşam yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Amerikan takımına başarılar dileyerek, "Bugün büyük Amerikan hokey takımımızı arayacağım ve onları çok daha düşük vergiler ve daha fazla güvenlik ile bir gün, belki de çok yakında, değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada'ya karşı zafer dileyeceğim." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan bir kez daha "Vali Trudeau" diye bahseden Trump, başka bir programı dolayısıyla maça katılamayacağını ancak Trudeau'nun isterse, maçı izlemeye davetli olduğunu belirtti.

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