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Dünya, Libya

Trablus'ta Rus Wagner milislerinin tuzakladığı mayının patlaması sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde, Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner paralı askerlerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınlardan birinin patlaması sonucu aynı aileden 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 13.09.2021
Trablus'ta Rus Wagner milislerinin tuzakladığı mayının patlaması sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı

Trablus

Libya Sağlık Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Vidad Ebu el-Niran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada baba Abdullah Mebruk ve anne Zeynep Hammude ile birlikte, 3'ü pediatri bölümünde tıbbi bakıma alınan, 3'ü diğer bölümlere sevk edilen 6 çocuğun yaralandığını belirtti.

Niran, yaralılardan bazılarının durumunun ağır, diğerlerinin orta derecede olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın el-Hella bölgesindeki bir evde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlayan mayının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'tan çekilmeden önce sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınlardan biri olduğu aktarıldı.

Pazar günü de, bölgedeki bubi tuzaklarını ve savaş kalıntılarını temizlemek için faaliyet yürüten Libya ordusunun Askeri Mühendislik Departmanı'ndan iki kişi patlayıcıların infilak etmesiyle hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve EYP tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.


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