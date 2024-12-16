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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Torunu Rim'e "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden Filistinli Halid dede, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim'e gözlerinin içini öperek ve "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden Halid Nebhan Ebu Diya, İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Torunu Rim'e "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden Filistinli Halid dede, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi, saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında İsrail'in yaklaşık bir yıl önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan ve torununa "Ruhumun Ruhu" diye hitap eden Halid Nebhan'ın da olduğu bilgisine yer verdi.

Nebhan, geçen yıl Aralık ayında İsrail saldırısında öldürülen, "ruhumun ruhu, canımın canı" diye hitap ettiği torunu Rim'in cansız bedenini sevdiği, gözlerinin içini öptüğü, saçlarını taradığı ve yüzünü sildiği görüntülerle dünyada büyük etki uyandırmıştı.

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