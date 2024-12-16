Torunu Rim'e "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden Filistinli Halid dede, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim'e gözlerinin içini öperek ve "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden Halid Nebhan Ebu Diya, İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
İstanbul
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi, saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.
- İsrail'in öldürdüğü torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor
- İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli Rim'in anısı çocuklar için kitaplaştırıldı
Kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında İsrail'in yaklaşık bir yıl önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan ve torununa "Ruhumun Ruhu" diye hitap eden Halid Nebhan'ın da olduğu bilgisine yer verdi.
❝Vefat etmeden 2 gün önce onun büyüdüğünü, üniversiteye başladığını hayal etmiştim❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 30, 2023
İsrail'in öldürdüğü 3 yaşındaki torunu ile 'gözlerinin içini öperek' vedalaşan Filistinli Halid Nebhan, Rim'den geriye kalan küpeyi yakasında taşıyor https://t.co/ff7mAHA4K6 pic.twitter.com/TMh8zOjiKw
Nebhan, geçen yıl Aralık ayında İsrail saldırısında öldürülen, "ruhumun ruhu, canımın canı" diye hitap ettiği torunu Rim'in cansız bedenini sevdiği, gözlerinin içini öptüğü, saçlarını taradığı ve yüzünü sildiği görüntülerle dünyada büyük etki uyandırmıştı.