Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı
logo
Dünya, Koronavirüs

Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Japonya’da yeni tip koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.04.2021
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, artış trendi gösteren Kovid-19 vakalarına yönelik Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da normale nazaran daha sert önlemlerin yer aldığı "yarı OHAL" olarak adlandırılan uygulama safhasına geçilme kararı verildiğini açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını kaydeden Suga, "Lokal vaka patlamalarını, ülke geneline yayılmadan, hedef gözeten adımlarla, ivedi ve odaklanmış şekilde önleyeceğiz." dedi.

Bu dönemde halka ihtiyaç haricinde eyaletler arası seyahatten uzak durması çağrısı yapan Suga, 29 Nisan-5 Mayıs’ta ülke geneli bir dizi tatili kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde yoğun seyahat trafiğinin önlenmesini istedi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, artış trendinin başkent çevresine yayılması halinde Tokyo etrafındaki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletlerinde de "yarı OHAL" önlemleri başlatılacağını söyledi.

Tedbirlerin uygulandığı bölgelerde restoran ve barlardan en geç akşam 20.00'da kapanmaları talep edilecek. Ayrıca kültür, spor gibi etkinliklere en fazla 5 bin kişi kabul edilecek.

Tokyo, Okinawa ve Kyoto'da 12 Nisan Pazartesi itibarıyla "yarı OHAL" önlemleri yürürlüğe girecek. Kyoto ve Okinawa'da 5 Mayıs'ta son bulacak uygulama Tokyo'da 11 Mayıs'a kadar sürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Japonya'da Türk kızı Durna olimpiyat meşalesini taşıdı

Japonya'dan, Tayland’a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir kurması amacıyla 5,5 milyon dolar destek

İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi

İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi
Eskişehir'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi

Eskişehir'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti