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Dünya, Tokyo 2020

Tokyo Valisi olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesini istedi

Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında 24 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emre Aytekin   | 02.07.2021
Tokyo Valisi olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesini istedi

Ankara

Kyodo'nun haberine göre, "aşırı yorgunluk" nedeniyle bir hafta hastanede tedavi gören Koike, olimpiyatlarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koike, başkentte son haftalarda vakaların artmasının organizatörlerin seyircilere ilişkin kararları gözden geçirmesini gerektirebileceğini belirterek müsabakaları seyircisiz yapma seçeneğinin de değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Son 24 saatte kentte 660 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Koike, günlük vaka sayısında bir hafta öncesine göre 100 artış olduğuna dikkati çekti.

Koike'nin de üyesi olduğu Organizasyon Komitesi, geçen ay, müsabakaların yapılacağı salonlara yüzde 50 doluluk oranını ve 10 bin kişiyi aşmayacak şekilde seyirci alınmasına karar vermişti.

2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

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