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Dünya, Yapay zeka

Çalınan aracını satın alandan, hayranları olan yapay zeka sunucusuna nisanın tuhaf olayları

İngiltere'de aracı çalınan bir kişinin farkında olmadan çalıntı arabasını satın almasından, Avustralya'da bir radyo programında yapay zeka destekli bir sunucu kullanılmasına kadar nisan ayında birçok tuhaf olay dünya basınına damga vurdu.

Damla Delialioğlu  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Çalınan aracını satın alandan, hayranları olan yapay zeka sunucusuna nisanın tuhaf olayları

Ankara

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

AA muhabiri, dünya genelinde nisanda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

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İngiltere'de aracı çalınan bir kişi farkında olmadan çalıntı arabasını satın aldı.

Aracının çalındığını polise bildirmesinin ardından Ewan Valentine, çalınan arabasının birebir aynısını satın almak için yola koyuldu.

Aracı satın aldığında plakasının değişmesi sebebiyle ilk başta şüphelenmeyen Valentine, zaman ilerledikçe "yeni arabasında" tuhaf benzerlikler fark etmeye başladı.

Valentine, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, aracın bagajında bulduğu bazı eşyaların kendisine ait olduğunu, araçtaki navigasyon sisteminde kendi ev adresinin kayıtlı bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

ABD'de ilginç bir "sanık"

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir ağaçkakan, bölgedeki 25'i aşkın araçta hasara yol açması sebebiyle "suçlanıyor".

Çektiği fotoğrafta araçları gagalayan ağaçkakanı suçüstü yakalayan bölge sakinlerinden Janelle Favaloro, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Mahallemizde bir serseri var. Serserinin 18 ila 24 inç boyunda, beyaz-siyah giyimli ve kırmızı şapkalı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

Araçların özellikle dış dikiz aynalarını ve camlarını hedef alan "serseri" ağaçkakana karşı önlem almak isteyen bazı bölge sakinleri araçlarını kapladı.

Aracında beklerken ağaçkakana yakalanan bölge sakinlerinden Mike Foster, New York Times gazetesine (NYT) verdiği demeçte, "Araca konduğunda, kız arkadaşımın cama vurduğunu sandım. 'Başım belada' dedim. Tam 30 saniye boyunca gözlerimin içine baktı." ifadesini kullandı.

Yansıtıcı yüzeyleri hedef alan ağaçkakanın çiftleşme mevsiminde olmasından dolayı kendi yansımasını rakip sandığı düşünülüyor.

Program sunuculuğu yapan yapay zeka

Avustralya'da 6 aydır devam eden bir radyo programının sunucusunun yapay zeka tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Hafta içi günde 4 saat süren "Workdays with Thy" (Thy ile çalışma günleri) programının sunucusunun sesi kafaları karıştırdı.

Dinleyicilere, ses klonlama şirketi tarafından geliştirilen "Thy" adlı bir yapay zeka destekli sunucunun seslendiği ortaya çıktı.

Dinleyiciler, sunucunun gerçek kimliğini sorgulamaksızın 6 ay boyunca radyonun yayınlarına kulak verdi.

Öte yandan, program yetkililerinden Fayed Tohme konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Thy'nin sesini oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığını kabul ederek, yapay sunucu Thy'nin "kulağa gerçek biriymiş gibi geldiğini ve gerçek bir kişi olmamasına rağmen hayranları olduğunu" söyledi.

Uçakta bir yolcunun üzerine idrarını yapan sarhoş

Air India havayollarına ait yolcu uçağında sarhoş bir Hint, başka bir yolcunun üzerine idrarını yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçmak üzere havalanan uçakta, yolcuları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Sarhoş olduğu ortaya çıkan 24 yaşındaki Hindistan vatandaşının, Japon bir iş insanının üzerine idrarını yaptığı bildirildi.

Olay sırasında sakinliğini koruyan Japon iş insanına kabin memurları tarafından temiz kıyafetler temin edilirken, kendisi olayı mahkemeye taşımayacağını ifade etti.

Sebebiyet verdiği rahatsızlıktan ötürü birçok kez özür dileyen Hint yolcuya ise 30 gün boyunca Air India havayolları ile uçma yasağı getirildi.

Söz konusu havayollarına ait bir uçakta 2022'de benzer bir olay yaşanmasının ardından firma, 3 milyon Hint rupisi değerinde para cezasına çarptırılmıştı.

Kiloya göre indirim yapan restoran

Tayland'da bir restoran, girişe koyduğu vücut ölçüm direkleriyle müşterilerin vücut boyutlarını ölçerek, kilolarına göre indirim yapıyor.

Restoranın girişindeki çubuklarla oluşturulan beş farklı genişlikteki vücut ölçüm aralıklarından geçmesi istenen müşteriler, ne kadar zayıflarsa o kadar indirime tabi tutuluyor.

En ince aralıktan geçebilen müşterilere yüzde 20 indirim uygulanırken, en geniş aralıktan geçebilenlere ise yüzde 5 indirim yapılıyor. Hiçbirinden geçemeyenler ise "Tam fiyat, üzgünüz." afişiyle karşılaşıyor.

Öte yandan, bu uygulama, kilolu insanları eğlence kisvesi altında küçük düşürebileceği gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriliyor.

Uygulamanın ayrımcılığa yol açtığını savunan sosyal medya kullanıcıları, "Eğer geçemezsem, daha fazla para mı ödeyeceğim? Bu çok rencide edici." gibi ifadelerle bu uygulamayı eleştirdi.

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