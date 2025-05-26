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Dünya

Tokyo Üniversitesi, Trump'ın Harvard planından etkilenen yabancı öğrencileri geçici kabul edebilir

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planından etkilenen yabancı öğrencileri geçici olarak kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Tokyo Üniversitesi, Trump'ın Harvard planından etkilenen yabancı öğrencileri geçici kabul edebilir

Ankara

Trump yönetiminin Harvard Üniversitesine uluslararası öğrenci kabulünü durdurma planı geçici olarak engellense de konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Japonya'da yayımlanan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Tokyo Üniversitesinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin planından etkilenmeleri halinde Harvard'daki yabancı öğrencilerin geçici kabul edilebileceği belirtildi.

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Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ülkesinden ayrılan bazı öğrencileri kabul eden üniversitenin, benzer sistemi Harvard Üniversitesindeki yabancı öğrencilere de uygulamayı değerlendirdiği kaydedildi.

Geçici kabul edilen Harvard öğrencilerine aldıkları dersleri tamamlamaları halinde sertifika verileceği belirtilen açıklamada, "Genç, yetenekli öğrencilerin ara vermeden eğitimine devam etmesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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