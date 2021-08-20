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Dünya, Koronavirüs

Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka saptandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.08.2021
Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı

Tokyo

Paralimpik Oyunları'na 3 gün kala Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 25 bin 800'ün üstüne çıktı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Japonya geneli 25 bin 876 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 258 bin 337'ye çıktı.

Hükümet, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin (OHAL) ve 16 eyalette kısmi OHAL'in 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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