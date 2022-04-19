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Dünya

Tokyo metropolünde 2021 mali yılında konut fiyatları 63,6 milyon yene ulaştı

Japonya'da Tokyo ve çevresinde 2021 mali yılında konut fiyatları ortalamasının 63,6 milyon yene (503 bin dolar) eriştiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.04.2022
Tokyo metropolünde 2021 mali yılında konut fiyatları 63,6 milyon yene ulaştı

Japan

Real Estate Economic Institute, geçen ay sona eren 2021 mali yılı kapsamlı başkent ile metropol bölgedeki ortalama konut fiyatlarını araştırdı.

Araştırma göre, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'da konut fiyatları ortalaması 63,6 milyon yene (503 bin dolar) ulaştı.

2020 mali yılına kıyasla yüzde 6,1 yükselen ortalamanın, 1990'daki 62,1 milyon yenlik önceki rekor fiyat ortalamasını ilk kez aştığı vurgulandı.

Artan işçilik maliyetleri, ithal malzeme masrafları ile Japon yeninin değer kaybına bağlanan yükselişin süreceği kaydedildi.

Başkentteki 23 idari bölgede fiyat ortalaması aynı dönemde, ilk kez 80 milyon yen barajını aşarak 84,4 milyon yen (655 bin dolar) seviyesini gördü.

Bu oran geçen yıla oranla yüzde 11,7 artış yakaladı.

Fiyatlar, başkent metropolünde konuşlanan Saitama'da 49,2 milyon yene (384 bin dolar) yükselirken, Kanagawa'da 52 milyon yene (406 bin dolar), Çiba'da 43,8 milyon yene (341 bin dolar) indi.

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