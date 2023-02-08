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Dünya

Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Meiramgul Kussainova   | 08.02.2023
Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı

Astana

Tokayev, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Burada açılan taziye defterini imzalayan Tokayev, “Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Kazakistan halkı ve kendi adıma Türk kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.” diye yazdı.

Tokayev, daha sonra Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ile bir araya gelerek taziyelerini iletti ve Kazakistan’ın kapsamlı destek vereceğini bildirdi.

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