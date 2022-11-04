Tokayev, Orta Asya’nın bölgesel ve küresel boyutta öneminin arttığını söyledi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya’nın bölgesel ve küresel boyutta öneminin giderek arttığını belirtti.
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Tokayev, başkent Astana’da faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri ve diplomatlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da yapılan görüşmede konuşan Tokayev, ülkesinin siyasi ve sosyal alandaki reformları, ekonomik potansiyeli, dış politikası ve bölgesel rolü hakkında açıklamalarda bulundu.
Tokayev, 20 Kasım’da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimleriyle oluşturulacak yeni yönetim modeliyle iktidarın düzenli rotasyonunun sağlanacağını ve böylece Kazakistan’ın daha demokratik bir devlet olması için adımlar atılacağını ifade etti.
Açık ekonomi ilkesine bağlı kalarak dünyanın 180 ülkesiyle ticari ilişkilerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Tokayev, “Mevcut ekonomik çalkantılara rağmen ham madde dışı ihracatımız yaklaşık yüzde 40 arttı. Yabancı yatırım çekmede Orta Asya’daki lider konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız." diye konuştu.
Tokayev, halihazırda Çin-Avrupa arasındaki kara yolu taşımacılığındaki trafiğin yüzde 80’den fazlasının Kazakistan topraklarından geçtiğine işaret ederek, bu bağlamda Trans Hazar Güzergahı'nın (Orta Koridor) enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasında giderek önemli hale geldiğini vurguladı.
Kazakistan’ın BM ilkeleri doğrultusunda uluslararası hukuka dayalı devletlerin eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Tokayev, bu konuda tüm devlet ve kuruluşlarla karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine açık olduklarını kaydetti.
Tokayev, Orta Asya’nın bölgesel ve küresel boyutta artan önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum, ‘C5+’ formatı ortaklarımızla işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar sunuyor. Şu anda Orta Asya Devletleri, söz konusu format ortakları olan ABD, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Rusya, AB dahil birçok ülke ve bölgesel ittifakla aktif etkileşime girmeye başladı."
Tokayev, Orta Asya’nın önde gelen ekonomisi olarak Kazakistan’ın bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdüreceğine dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.