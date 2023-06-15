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Dünya

TİKA'dan Pakistan'da bir hastanenin çocuk kardiyoloji bölümüne ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver Kardiyoloji Hastanesinin çocuk kardiyoloji bölümüne modern medikal ve hastane ekipmanları hibe etti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
TİKA'dan Pakistan'da bir hastanenin çocuk kardiyoloji bölümüne ekipman desteği Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu - AA

Peşaver

Hastanede düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve davetliler katıldı.

Paçacı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Pakistan ile sağlık, eğitim ve çeşitli diğer sektörlerde işbirliğinde bulunduğunu dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine dikkati çekti.

İki ülkenin zor zamanlarda daima birbirlerine destek olduğuna atıfta bulunan Paçacı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pakistan halkının yüreğinin Türkiye için çarptığını ve bunu tecrübe ettiğini ifade etti.

Peşaver Kardiyoloji Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Seyid Şahkar Ahmed ise destekleri sebebiyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Modern ekipmanlar hibe edildi

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk kardiyoloji bölümüne çeşitli medikal ve hastane ekipmanları hibe edildiğini, bunların ekokardiyografi (EKO) makinesi, hasta başı monitörleri ve hasta yatakları olmak üzere çeşitli modern ekipmanlardan oluştuğunu söyledi.

Balcı ayrıca çocuk kardiyoloji bölümünde oyun alanı kurduklarını kaydetti.

Büyükelçi Paçacı, sağlık yetkilileriyle birlikte hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

TİKA'nın çocuk kardiyoloji bölümünde yaptığı çalışmaları inceleyen Paçacı, burada kurdele kesti.

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