TİKA, İHH iş birliğinde Lübnan'da 36 kursiyere arama kurtarma eğitimi veriyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Lübnan'da 36 kursiyere "doğada arama kurtarma temel eğitimi" vermeye başladı.
Sayda
İHH ile yapılan iş birliğinde gerçekleşen eğitim hakkında AA muhabirine konuşan TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, "Lübnanlı Şuur ve Teselli, İslam Tıp ve Şifa Derneklerinden toplam 36 kişinin arama kurtarma eğitimi ile Lübnan'ın bu alandaki teknik kapasitesini geliştirmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Eğitimin diğer aşamaları ve amaçlarına değinen Aydın, şöyle devam etti:
"Bu eğitim uzun soluklu bir programın ilk parçası ve temel eğitimi kapsıyor. Önümüzdeki dönemlerde diğer eğitim modüllerini de düzenleyerek bu alanda uzman birçok eğitici yetiştirmeyi planlıyoruz. Yerel 3 sivil toplum kuruluşundan teşkil olacak şekilde, Lübnan'da arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirecek bir ekibin kurulmasını temenni ediyoruz."
Türkiye'den Lübnan'a 5 eğitmen ile gelen İHH Afet Akademisi Koordinatörü Erdal Altıntaş, "Eğitim 3 aşamadan meydana geliyor; doğada, kentte ve suda arama kurtarmada. Şu anda verdiğimiz doğada arama ve kurtarma da 3 aşamadan oluşuyor. Lübnanlı kursiyerlere temel eğitimleri veriyoruz." dedi.
Altıntaş, buradaki 36 kursiyerin eğitimlerini başarı ile tamamlamasının ardından eğitmen statüsüne gelmelerini amaçladıklarını belirtti.
Eğitimde, iple yapay tutuş, eğimli arazide sedye indirme ve çıkarma, iple iniş teknikleri gibi birçok aşamanın bulunduğunu belirten Altıntaş, eğitimin 23 Mayıs'ta başladığını ve 29 Mayıs'ta da sona ereceğini, başarılı olan kursiyerlere belge verileceğini söyledi.
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