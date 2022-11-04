TİKA, Güney Sudan'da dezavantajlı kadınları iş hayatına hazırlıyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da dezavantajlı kadınların meslek sahibi olmasına destek veriyor.
Hartum
Güney Sudan'da faaliyet gösteren Değişimci Kadınlar Derneği üyesi 78 kadın, TİKA’nın desteğiyle 4 ay terzilik ve sabun üretimi konularında mesleki eğitim aldı.
TİKA, kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika töreninin ardından mesleklerini yapabilmeleri amacıyla çeşitli ekipmanlardan oluşan başlangıç kiti temin etti.
Mezuniyet programına Merkez Ekvatorya Eyaleti Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Bullen Amos Soro, Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay ve Değişimci Kadınlar Derneği Başkanı Anna Tazita Samuel katıldı.
Bakan Soro, törende yaptığı konuşmada, programdan mezun olan ve başlangıç kitlerine kavuşan kadınlardan, çevrelerindeki diğer kadınları da bu alanlarda eğitmelerini ve onların da meslek kazanmalarını sağlamalarını beklediğini olduğunu söyledi.
Soro, "Sizler şimdi almış olduğunuz bu eğitim ile kendi giyeceklerinizi üretebileceksiniz. Mezun olan kadınlardan birinin konuşmasında belirttiği gibi, şimdi sıra kendi ürettiğiniz ürünler ile beslenme vakti. Bu çerçevede tarım eğitimi için de TİKA’nın desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.
Türk devletinin ve TİKA’nın Güney Sudan’da yaptığı iyi işlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren Soro, "Sürekli Türkiye’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere davet alıyoruz ve müteşekkiriz, davetiyelerin gelmeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Erdem Mutaf ise mezun kadınların girişimci olduklarını, girişimciliğin de iş dünyası anlamına geldiğini ifade ederek, kadınların kuracakları işler ile kendilerini ve yaşadıkları toplulukları geçindirmelerini umduğunu söyledi.
Değişimci Kadınlar Derneği Başkanı Anna Tazita Samuel de derneğe ve üye kadınlara verdiği desteklerden dolayı TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkür etti.
"Burada karanlıktan ışığa ulaştığımı söyleyebilirim"
Terzilik alanında eğitim alan Mary Nyoka, mezuniyet gününün hayatındaki en önemli gün olduğunu belirterek, eğitime katılan birçok kadının da aynı şekilde hissettiğini anlattı.
Sıfırdan başlayıp TİKA ve Değişimci Kadınlar Derneğinin desteğiyle terzilik ve sabun üretimi yapabildiklerini belirten Nyoka, birçok soruna rağmen yoğun emekler sarf ederek bugüne geldiklerini dile getirdi.
Nyoka, "Bugün burada karanlıktan ışığa ulaştığımı söyleyebilirim."dedi.
Sabun üretimi alanında eğitim alan Christine Mario ise şehirdeki en iyi sıvı sabunu ürettiklerine inandığını, katı sabun üretiminde ise zorluklarla karşılaştıklarını ve üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.
Mario, aldıkları eğitim sonrası kadınlar olarak topluca bir iş merkezi kurarak burada mesleklerini icra ederek hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını değiştirmek istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.