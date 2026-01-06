Dolar
43.05
Euro
50.45
Altın
4,451.56
ETH/USDT
3,234.60
BTC/USDT
93,666.00
BIST 100
11,900.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engellemeye yönelik şansının giderek azaldığını yazdı.

Mustafa Deveci  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor

Ankara

The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik "hayır" deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, "İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona (Erdoğan'a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında dün Paris'te başlayan müzakerelere de yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bazı yerlerden çekilmesi gibi yeni taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı

Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor

KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet