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Dünya

Tesla, enerji depolama ünitesi "Megapack" üretimi için Çin'de fabrika kuracak

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, enerji depolama ünitesi üretimi için Çin'in Şanghay şehrinde büyük ölçekli bir tesis kuracak.

Emre Aytekin  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Tesla, enerji depolama ünitesi "Megapack" üretimi için Çin'de fabrika kuracak

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde temeli atılacak proje için bugün Şanghay'da imza töreni yapıldı.

Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlaması planlanan fabrikada, "Megapack" adı verilen, yaklaşık 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitenin üretilmesi hedefleniyor.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

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