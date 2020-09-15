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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, iş birliğinden kaçan Arap savaşçıların peşine düştü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgalini sürdürdüğü Aynularab (Kobani) ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında silahlarını bırakıp örgüt saflarından kaçan onlarca Arap savaşçıyı yakalayarak, fidye karşılığında serbest bırakıyor.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 15.09.2020
Terör örgütü YPG/PKK, iş birliğinden kaçan Arap savaşçıların peşine düştü

Ankara

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı esnasında saflarından kaçan eski üyelerini bulmak için harekete geçen YPG/PKK, bu kapsamda Aynularab ilçesinde son 2 ayda eski Arap savaşçılarından onlarcasını yakaladı.

Terör örgütü bu kişileri en az bir aylık süreyle zindanlarında tutarken, serbest kalmaları karşılığında ise her birinden 115 bin Suriye lirası (415 TL) istiyor.

Örgüt, söz konusu ödemeyi yapamayan veya reddedenleri ise alıkoymaya devam ediyor.

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan mutabakat uyarınca Türkiye-Suriye sınırdaki Aynularab'dan çekilmesi gereken YPG/PKK terör örgütü, ilçedeki işgalini sürdürüyor.

Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Harekat sırasında YPG/PKK güdümündeki SDG saflarında yer alan yüzlerce Arap savaşçı ise silahlarını bırakarak örgütten kaçmıştı.


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