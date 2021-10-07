Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de çatıştığı Arap aşiretinden bir sivili öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke iline bağlı Tel Berrak beldesinde çatıştığı Arap aşireti üyesi 1 sivili öldürdü, 5 sivili de yaraladı.
Haseke
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Berrak beldesinde bulunan elektrik santralinden malzeme çalmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki Arap aşiretleri mensuplarının engeliyle karşılaştı.
Teröristler, öfkeli halkı dağıtmak için sivillere ateş açtı.
Olayda, Arap aşireti üyesi 1 sivil yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 5 sivil yaralandı.
Aralarında "Bu Hattap" aşireti şeyhinin oğlu Hattap Hasnavi el Hattap'ın da yer aldığı yaralılar, Kamışlı Hastanesi'ne nakledildi.
Arap aşiretler ile YPG/PKK arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, terör örgütü çok sayıda teröristi beldeye sevk etti.
Beldede çatışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.