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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de çatıştığı Arap aşiretinden bir sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke iline bağlı Tel Berrak beldesinde çatıştığı Arap aşireti üyesi 1 sivili öldürdü, 5 sivili de yaraladı.

Mohamad Misto, Ethem Emre Özcan   | 07.10.2021
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de çatıştığı Arap aşiretinden bir sivili öldürdü

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Berrak beldesinde bulunan elektrik santralinden malzeme çalmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki Arap aşiretleri mensuplarının engeliyle karşılaştı.

Teröristler, öfkeli halkı dağıtmak için sivillere ateş açtı.

Olayda, Arap aşireti üyesi 1 sivil yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 5 sivil yaralandı.

Aralarında "Bu Hattap" aşireti şeyhinin oğlu Hattap Hasnavi el Hattap'ın da yer aldığı yaralılar, Kamışlı Hastanesi'ne nakledildi.

Arap aşiretler ile YPG/PKK arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, terör örgütü çok sayıda teröristi beldeye sevk etti.

Beldede çatışmalar sürüyor.

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