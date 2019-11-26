Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı." denildi.
Ankara
Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.