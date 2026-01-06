Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin gün içinde Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in merkezindeki Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği SİHA saldırısında 1 asker hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı’ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.
Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.
Terör örgütü PKK/YPG hastaneye saldırdı
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bu sefer Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de vurdu.
Saldırıya ilişkin henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunuyor.
Suriye Savunma Bakanlığı İletişim ve Medya Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "SDG terör örgütü, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.
PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna karşılık ordu birliklerimiz, SDG terör örgütünün ateş kaynaklarını ve insansız hava araçlarının fırlatılma noktalarını hedef almış; yapılan müdahaleler sonucunda bu unsurların bir kısmı etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca örgüte ait bir cephane deposu silah imha edilmiştir. SDG terör örgütünün bu saldırıları, 10 Mart Anlaşması'nı tanımadığını bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır."
Açıklamada ayrıca PKK/YPG'nin söz konusu anlaşmayı fiilen ihlal ettiği, orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı kaydedildi.