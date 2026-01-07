Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,449.96
ETH/USDT
3,193.30
BTC/USDT
91,722.00
BIST 100
12,016.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı askeri operasyon başlatacak

Suriye Enformasyon Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı askeri operasyon başlatacak

Şam
Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

Halep'teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu
ASELSAN, AESA radarlarla hava platformlarına güç katıyor
Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da Emniyete ait otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet