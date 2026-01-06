Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Karabacak  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Kasim Yusuf/AA

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in merkezindeki Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği SİHA saldırısında 1 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı’ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.

Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.

